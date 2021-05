Gorj: Locuințe incendiate la Scoarța Doua locuințe au ars noaptea trecuta in urma unui incendiu care a avut loc in comuna Scoarța, satul Budieni. La fata locului s-a deplasat echipa operativa constituita la nivelul IPJ Gorj care a constatat ca la locuința unui barbat, de 62 de ani, din comuna Scoarța, și cea a unei femei, de 67 de ani, din aceeași localitate, se manifesta un incendiu la doua case și la o anexa de langa acestea. In urma incendiului, au fost distruse cele doua locuințe și o anexa, fiind afectat și peretele lateral al unui spațiu comercial. Cu ocazia verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca cele doua imobile nu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

