Gorj: Coliziune între un microbuz și un autoturism. Patru persoane, rănite O coliziune intre un microbuz și un autoturism, a avut loc, ieri, in comuna gorjeana Calnic. Patru persoane au fost ranite, potrivit IPJ Gorj . Un tanar de 20 de ani, din comuna Telești, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Calnic, din direcția Targu Jiu-Motru, ajungand la intersecția cu DC 100 Hodoreasca, a intrat in coliziune cu un microbuz care efectua transport in comun, condus de un barbat de 66 de ani din comuna Draguțești. In urma impactului a rezultat ranirea: conducatorului auto de 66 de ani, a doi tineri de 19 și 25 de ani, a unei tinere de 19 ani, toți pasageri in autoturismul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc, azi dimineața, in comuna Calnic, Gorj, in urma caruia o femeie și un copil au fost raniți. Un tanar de 19 ani, din Curtea de Argeș, in timp ce conducea un autoturism pe DN 67 Pieptani, din direcția Targu Jiu-Motru, nu s-ar fi asigurat corespunzator la efectuarea manevrei…

- ”Un barbat, in varsta de 47 de ani, a condus un autoturism pe breteaua de acces spre A1 dinspre DJ693, iar la km 517, in dreptul localitatii Ortisoara, intr-o curba la dreapta a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a intrat in coliziune cu un microbuz condus de un barbat in varsta de 30…

- Doua persoane au fost ranite, astazi, dupa ce un tanar a intrat cu mașina intr-un cap de pod, pe DN 7, in Proieni, Valcea. Polițiștii Serviciului Rutier Valcea au fost sesizați prin apel 112 ca pe DN 7 s-a produs un accident rutier cu victime. Un tanar, de 19 ani, conducea un autoturism. In localitatea…

- Un accident grav s-a produs joi seara pe DN 7, la Bujoreni, in judetul Valcea. Patru persoane, dintre care un minor, si-au pierdut viata dupa ce masina in care se aflau a intrat in coliziune cu un microbuz cu pasageri si un camion care transporta piese auto.Potrivit IPJ Valcea, accidentul a avut loc…

- Gravul incident rutier s-a produs, joi seara, pe DN 7, in zona Capul Piscului din localitatea Bujoreni, județul Valcea, dupa o coliziune in care a fost implicate un microbuz cu pasageri, o mașina și un camion, cauzata, potrivit martorilor, de o depașire neregulamentara, informeaza Gazeta Valceana.„Din…

- O coliziune intre trei autoturisme a avut loc, azi noapte, in municipiul Slatina. Doua persoane au fost ranite. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, ca, la intersecția bulevardului A. I. Cuza cu strada Ecaterina Teodoroiu, din Slatina, a avut loc un eveniment rutier.…

- "Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca o femeie de 31 ani, din Roman, ce conducea un autoturism ce se deplasa din directia Bacau spre municipiul Roman, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, patrunzand pe sensul opus, unde ar fi intrat in coliziune cu o autoutilitara…

- Un accident violent a avut loc, vineri dupa-amiaza, pe DJ 712, pe raza satului Sotanga. In urma impactului dintre doua autoturisme, doua persoane au fost ranite. Victimele au primit ingrijiri medicale de la echipajele de intervenție ajunse la fața locului. Pentru gestionarea situației de urgența au…