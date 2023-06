Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a devenit primul om din istorie care a caștigat 23 de titluri de Grand Slam la simplu, dupa ce l-a invins pe Casper Ruud in finala de la Roland Garros. Jucatorul de tenis l-a și-a invins adversatul cu 7-6(1) 6-3 7-5, pentru a conduce cursa masculina pentru titlul de Grand Slam pentru…

- Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a recunoscut ca Inter Milano a fost un adversar dificil in finala Ligii Campionilor si ca totul s-a rezumat la detalii. CITESTE SI Simone Inzaghi, dupa ce Inter Milano a pierdut finala: 'Infrangerea e cel mai rau lucru in sport. Dar trebuie sa-mi…

- Roland Garros 2023 | Carlos Alcaraz a vorbit dupa infrangerea in fata lui Novak Djokovic din semifinalele de la Roland Garros. Numarul 1 mondial nu a mai putut reveni la nivelul din primele doua seturi, dupa problemele pe care le-a avut in debutul setului trei. Novak Djokovic s-a calificat in finala…

- Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) a trecut de un Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) accidentat, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 și s-a calificat in finala Roland Garros 2023. Ibericul a reușit un punct senzațional in actul inaugural. In a doua semifinala se infrunta Casper Ruud (4 ATP) și Alexander Zverev (27…

- Carlos Alcaraz s-a calificat in semifinale la Roland Garros. Spaniolul l-a invins fara drept de apel in sferturile turneului de Grand Slam pe grecul Stefanos Tsitsipas, scor 6-2, 6-1, 7-6. In semifinale, Carlos Alcaraz il va intalni pe fostul lider mondial, Novak Djokovic. Roland Garros 2023 | Carlos…

- ​Novak Djokovic a trait periculos in meciul cu imprevizibilul Alejandro Davidovich Fokina, sarbul avand nevoie de doua tiebreakuri (la 4 și la 5) și de o manșa caștigata cu 6-2 pentru a obține calificarea in optimile de la Roland Garros. Partida a fost una spectaculoasa, cu mult dramatism, lovituri…

- Ajuns de cateva zile la Paris, Novak Djokovic s-a pregatit joi pe celebra arena Philippe Chatrier și a ajuns viral pe internet dupa un scurt moment de amuzament, la care fanii prezenți au ras cu pofta.

- Ovidiu Burca a oferit dezvaluiri despre momentele tensionate din timpul derby-ului dintre CSA Steaua si Dinamo, incheiat cu victoria ros-albastrilor, scor 2-0. Antrenorul „cainilor” a marturisit ca cei aflati pe banca tehnica a „militarilor” au avut anumite reactii deplasate, chiar in timpul partidei…