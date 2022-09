Goran Bregovic si Margineanu la Sala Palatului: Program si reguli de acces

Stiri pe aceeasi tema

- Goran Bregovic & Wedding and funeral band canta pe 25 septembrie la Sala Palatului. Invitat special in recital cu un show de peste o ora este nimeni altul decat Mihai Margineanu! PROGRAM 19:00 – Deschiderea Portilor 19:30 – 20:30 – Margineanu 21:00 – … Goran Bregovic REGULI DE ACCES Accesul publicului…

- BACALAUREAT 2022 sesiunea a doua: Miercuri, proba obligatorie a profilului – Matematica sau Istorie. Modele de subiecte și reguli Bacalaureat 2022 sesiunea a doua: proba obligatorie a profilului – Matematica sau Istorie este susținuta miercuri, 17 august. Candidații au la dispoziție trei ore pentru…

- Celebra formatie disco-cult, cu zeci de single-uri, numeroase hit-uri “Numarul 1” și albume pe cea mai inalta pozitie in clasamentele europene, revine in Romania in 2023! Formatia-cult din era disco, BONEY M., va concerta la Bucuresti, pe data de 25 februarie 2023, la Sala Palatului, sub egida “DISCO…

- Pe 29 iulie va asteptam la Romexpo in aer lliber la un concert B.U.G. Mafia . “S-a stabilit” si “s-a demonstrat” din nou anul trecut ca suntem #CeaMaiTareTrupa si #CeiMaiTariFani, cand am facut impreuna cel mai mare headline show din pandemie in Romania. Prin urmare nu e nevoie sa mai spunem asta inca…

- Va invitam pe 22 iulie la Romexpo in aer liber la a treia editie a showului Subcarpati – Da-i Foale. Vom avea parte de un show cu totul special alaturi de trupa si invitaii lor. Concertul are loc in Parcarea C de la Romexpo. Accesul se va face prin Intrarea C, din Bulevardul Expozitiei, incepand cu…

- Sabaton canta pe 25 iulie la Arenele Romane din Bucuresti in cadrul turneului “The Tour to End All Tours” care trece si prin Romania! In deschidere vor canta Dynazty din Suedia. 1. REGULI DE ACCES Accesul in incinta Arenelor Romane se face incepand cu ora 18:30 iar concertele incep la ora 19:15. Dupa…

- Renumita trupa britanica Placebo revine la Bucuresti pe 13 iulie 2022 la Romexpo, in aer liber. Black Magic Trees si Red Roll vor deschide showul de la Romexpo, ambele trupe din Italia. Placebo se numara printre unele dintre cele mai cunoscute formatii din Marea Britanie. Bazele acesteia au fost puse…

- Pe 9 iulie va asteptam la Romexpo in aer lliber la cel mai mare concert Alternosfera. In deschidere vor canta Domino din Sibiu. Concertul are loc in Parcarea C de la Romexpo. Accesul se va face prin Intrarea C , din Bulevardul Expozitiei, incepand cu ora 18:30 iar concertele incep de la ora 19:45. Dupa…