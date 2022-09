Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene se va pronunța, miercuri, cu privire la validitatea unei amenzi record de 4,3 miliarde de euro impusa de Bruxelles gigantului Google pentru abuz de poziție dominanta a sistemului sau de operare Android. Instanța UE, cu sediul la Luxemburg, urmeaza sa emita o decizie…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei cu o valoare de 4 miliarde de euro pentru sprijinirea intreprinderilor din toate sectoarele, in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”), in care se recunoaște faptul ca economia UE…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor pentru Romania, in valoare de patru miliarde de euro (aproximativ 19,7 miliarde lei), in vederea sprijinirii intreprinderilor din toate sectoarele in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.…

- Un tribunal australian obliga Google sa plateasca 43 de milioane de dolari pentru inducerea in eroare a utilizatorilor, potrivit Reuters. Autoritatea de supraveghere a concurenței din Australia a anunțat vineri ca unitatea Google a Alphabet Inc. (GOOGL.O) a fost obligata de Curtea Federala din aceasta…

- 971.000 de dolari, penalizare pentru Google, dupa ce un judecator din SUA cere sa i se plateasca aceasta suma uriașa, reprezentand comisioane si costuri juridice, ca penalizare pentru comportament incorect intr-un proces privind confidentialitatea, in instanta federala din California, scrie presa internaționala.

- Un judecator din SUA a ordonat Google, divizie a grupului Alphabet, sa plateasca peste 971.000 de dolari, reprezentand comisioane si costuri juridice, ca penalizare pentru comportament incorect intr-un proces privind confidentialitatea, in instanta federala din California, transmite Reuters.…

- Ministrul german de Finanțe Christian Linder blocheaza o tranșa financiara in valoare de 9 miliarde de euro catre Ucraina de la Uniunea UE, iar pana acum oficialul a fost de acord sa plateasca doar 1 miliard de euro, relateaza agemția italiana Corriere della Sera . Astfel, potrivit ziarului, ministrul…

- Google, divizie a grupului Alphabet, risca in Rusia o amenda de 5%-10% din cifra de afaceri din aceasta tara, pentru ca nu a sters continutul interzis, inclusiv ”informatiile inselatoare” de pe Youtube privind evenimentele din Ucraina, a avertizat miercuri autoritatea rusa de reglementare a sectorului…