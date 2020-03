Google va indexa toate site-urile pornind de la versiunea mobilă a acestora Asa-numita indexare “mobile-first” va fi de anul acesta modalitatea implicita prin care Google va indexa site-urile web, ceea ce ar putea duce la modificari importanta de rankare, scrie News.ro. Dupa aproape patru ani de teste, Google va incepe din luna septembrie sa indexeze toate site-urile web pornind de la versiunea mobila a acestora si nu de la varianta pentru PC, cum facea pana acum. Schimbarea vine sa reflecte modificarea obisnuintei de navigare a utilizatorilor, care folosesc acum mai mult dispozitivele mobile decat PC-urile pentru a vizita site-urile web. Google… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mobile-first. Masura, aplicata dupa 4 ani de teste Dupa aproape patru ani de teste, Google va incepe din luna septembrie sa indexeze toate site-urile web pornind de la versiunea mobila a acestora si nu de la varianta pentru PC, cum facea pana acum. Schimbarea vine sa reflecte modificarea obisnuintei…

- Google a anunțat ca in septembrie 2020 va lansa primul index „mobile-first” cu site-urile sortate dupa versiunile mobile. Daca aspectul pe telefon constituia un criteriu important pentru indexarea domeniului in Google de cațiva ani incoace, din toamna va deveni unul esențial. In prezent, 70% dintre…

- Google a anunțat ca va indexa toate site-urile pornind de la versiunea mobila a acestora, nu de la varianta pentru PC, cum facea pana acum.Schimbarea pe care o va face Google va intra in vigoare din luna septembrie și vine sa reflecte modificarea obisnuintei de navigare a utilizatorilor, care folosesc…

- Daca doriți sa va bucurați de succes in lumea competitiva a afacerilor de azi, trebuie sa va puneți la punct cu cele mai noi tendințe. In prezent, dispozitivele mobile par a ne conduce existența, deci este evident ca și afacerile trebuie sa se infiltreze cumva in dispozitivele mobile. Pornind de la…

- Modelele Honor V30 si versiunea V30 Pro vor fi lansate in 24 februarie și vor conține propiul sistem de operare al Huawei, pe care compania a continuat sa il dezvolte pentru a putea fi pregatita de despartirea de serviciile Google, anunța MEDIAFAX.Honor V30, modelul mai ieftin, si versiunea…

- Pana in 2023 vitezele 5G vor fi de 13 ori mai mari decat conexiunea mobila medie, 66% din populația globala (5,3 miliarde de oameni) va avea acces la internet și vor exista aproape 30 de miliarde de dispozitive/conexiuni, dintre care 45% mobile, arata raportul privind internetul al Cisco, anunța…

- iAgency, companie specializata in servicii complete de optimizare SEO și marketing online, arata care sunt aspectele de care trebuie sa țina cont orice business atunci cand alege sa iși schimbe site-ul. Astfel, pentru a ține pasul cu noile cerințe ale pieței, abordarea mobile first a devenit prioritara,…

- Un german a generat un ambuteiaj virtual pe Google Maps dupa ce a tras dupa el un caruț cu 99 de telefoane mobile pe strazile din Berlin, scrie Dailymail, preluat de Mediafax. Smartphone-urile din caruț, conectate la Google Maps, au pacalit aplicația sa arate o strada goala ca fiind blocata de trafic.Simone…