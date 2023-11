Google va contoriza spaţiul ocupat de backup-urile WhatsApp Google a anuntat ca, din decembrie, va contoriza si backup-urile facute pentru WhatsApp, care vor trebui sa se incadreze in spatiul de stocare disponibil pe serverele companiei. Backup-ul datelor de la WhatsApp se face, in cazul smartphone-urilor cu Android, prin intermediul contului Google, pe Google Drive. Din 2018 pana acum, backup-urile de WhatsApp nu erau contorizate, insa, din decembrie, acestea vor trebui sa se incadreze in spatiul alocat fiecarui utilizator. In cazul conturilor gratuite, acest spatiu este de 15GB. Schimbarea va fi implementata in decembrie pentru cei care folosesc WhatsApp… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

