- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis joi ca Alphabet, compania care deține motorul de cautare Google, trebuie sa elimine toate informațiile pe care le afișeaza dupa cautari, daca utilizatorii pot dovedi ca nu sunt corecte, relateaza Reuters.Susținatorii libertații de exprimare și cei ai drepturilor…

- In urma plangerilor cu privire la utilizarea de catre Whatsapp a datelor cu caracter personal in Irlanda si a unei hotarari a Comisiei UE pentru Protectia Datelor (EDPB) cu privire la aceasta problema, Comisia irlandeza pentru protectia datelor a impus in 2021 masuri corective impotriva Whatsapp si…

- In pofida opozitiei Austriei, Romania are inca patru posibile solutii pentru a intra in spatiul Schengen, afirma europarlamentarul PSD Victor Negrescu, citat de Agerpres. Potrivit acestuia, „varianta 1 este ca tara noastra sa solicite mentinerea subiectului pe ordinea de zi si sa insiste ca discutia…

- Polonia a transmis Uniunii Europene o cerere oficiala de a suspenda amenzile de un milion de euro pe zi impuse de Curtea de Justitie a UE (CJUE) din cauza ca Varsovia nu a implementat un ordin al instantei privind reformele sistemului judiciar, a anuntat vineri ministrul polonez al Afacerilor Europene,…

- Primaria Galați a luat decizia de a se implica in eliminarea dezastrului ecologic care se produce de peste șase luni pe terenuri din intravilanul orașului din cauza transporturilor de zgura de la Halda de Zgura a Combinatului Siderurgic „Liberty”, fostul Sidex, catre un nou depozit. Transporturile de…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis marti ca legislatia din Germania care prevede o conservare preventiva "generalizata si nediferentiata" a datelor personale incalca dreptul european, o hotarare care va determina Berlinul sa isi revizuiasca masura,

- Tribunalul General al Uniunii Europene a anunțat miercuri ca Google trebuie sa plateasca o amenda de 4,12 miliarde dolari, cu 200 de milioane mai puțin decat se anunțase acum patru ani. Comisia Europeana a anunțat in iulie 2018 o amenda record de 4,34 miliarde euro pentru Alphabet (Google), despre care…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene se va pronunța, miercuri, cu privire la validitatea unei amenzi record de 4,3 miliarde de euro impusa de Bruxelles gigantului Google pentru abuz de poziție dominanta a sistemului sau de operare Android. Instanța UE, cu sediul la Luxemburg, urmeaza sa emita o decizie…