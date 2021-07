Google omagiaza pe Ludwig Guttman fondatorul Jocurilor paralimpice Astazi, in cinstea aniversarii nasterii lui Ludwig Guttman, celebrul motor de cautare Google a creat un nou Doodle cu care deschide pagina de start. Ludwig Guttmann, neurochirurg englez de origine germana, s a nascut la 3 iulie 1899, Tost, Germania, acum Toszek, Polonia, si a murit la 18 martie 1980. A fost fondatorul Jocuri paralimpice. Celebrul neurochirurg a sustinut conceptul de tratament timpuriu pentru soldatii raniti in unitatile coloanei vertebrale specializate.In acest sens a promovat u ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

