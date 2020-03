Google omagiaza astazi, cu un Doodle nou, Ziua Internationala a Femeii (video)

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este o zi speciala. 29 februarie este ziua in care anul este bisect adica are 366 de zile.Tocmai de aceea si Google a tinut sa omagieze momentul si a creat un Doodle nou.In acest an, rotatia completa a Pamantului in jurul Soarelui se realizeaza in 365 de zile, 6 ore, 9 minute si 9 secunde.Numeric,…

- Festivalul exclusivist, extrem de popular, Burning man — desfașurat anual în deșertul Nevada, unde timp de o saptamâna, oamenii sarbatoresc arta și formeaza o comunitate - își lanseaza vânzarile oficiale de bilete pe 26 februarie. Cu toate acestea, cei de la Kaspersky au…

- Se estimeaza ca daca numarul conturilor de pe social media ar ramâne la nivelul atins astazi, în mai putin de 50 de ani, vor fi mai multe profilurile celor morti decât ale celor vii. Mai mult, un studiu al Oxford Internet Institute arata ca pâna la finele secolului, circa 4,9…

- Internetul, despre care stim ca in mod normal nu uita niciodata, poate, pentru suma potrivita, suferi uneori si convenabile pierderi de memorie - sau cel putin sa isi aminteasca mai greu anumite chestiuni. Un nou tip de afacere, ce consta in estomparea urmelor digitale inoportune ale platitorului,…

- Google ureaza utilizatorilor sai „Sarbatori fericite” prin intermediul unui doodle special care apare pe prima pagina a motorului de cautare.Google sarbatorește anul acesta Craciunul cu un logo special, la fel cum a facut-o și in anii trecuți. Prima pagina a motorului de cautare se deschide astazi cu…

- Iarna 2019 2020 a inceput si din punct de vedere astronomic. Ca in fiecare an, desi sezonul de iarna calendaristic soseste inca de la 1 decembrie, inceputul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al solstitiului de iarna.El este legat de miscarea anuala aparenta a Soarelui pe sfera…

- Gazeta a fost invitata la un trial de un club islandez care și-a facut reclame la metroul din București cu anunțul „caștiga 2.000 euro sau minereuri muncind și jucand”. „Caștigați 2.000 de euro sau minereuri pe luna muncind și jucand in Islanda!”. Ba chiar la o echipa de liga a 4-a, la prima cautare…

- Ai un business de mulți ani, nu te poți plange despre cum evolueaza, insa simți ca este loc de mai bine. In fiecare zi cauți idei despre cum sa te mai promovezi, insa niciuna nu pare credibila. Intri pe Google, dai un search la domeniul in care activezi și incepi sa-ți studiezi competitorii și prima…