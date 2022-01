Google lucrează la o cască de realitate augmentată Pentru ca Apple lucreaza la o casca de AR, Google a decis, ca si in alte cazuri, ca ar fi bine sa faca acelasi lucru. Astfel, conform unor surse anonime citate de The Verge, Google a inceput sa lucreze la propria casca de AR.Insa, spre deosebire de Apple, care este la cateva luni distanta de lansarea pe piata, sau de Meta, care are deja mai multe casti pe piata, proiectul Google este abia la inceput. Din cate se pare, Google vrea sa dezvolte o casca autonoma, care nu va fi legata la un smartphone sau PC, pentru a o ajuta cu procesarea. In schimb, nu este exclus sa existe o legatura cloud, pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

