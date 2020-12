Google lansează Stadia în România Google a anuntat extinderea disponibilitatii pentru serviciul de streaming pentru jocuri Stadia. Acest val de extindere include opt tari europene : Austria, Cehia, Elvetia, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia si Ungaria. Stadia, care poate fi accesat pe baza unei adrese de Gmail, ajunge acum sa fie disponibil in 22 de tari, la putin mai bine de un an din momentul lansarii oficiale. Serviciul celor de la Google este la trei zile distanta de cea mai mare lansare de cand exista. Pe 10 noiembrie, Cyberpunk 2077 va fi disponibil simultan pe console, PC-uri si Stadia. Stadia este disponibil in doua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

