Google lansează o serie de instrumente pentru căutarea reducerilor O astfel de sectiune va exista in motorul de cautare al companiei si va fi afisata automat atunci cand utilizatorul cauta haine, produse electronice, de infrumusetare si jucarii. Fiecare produs, pe langa, imagine, titlu, descriere si nota de review, va afisa si procentul reducerii, asa cum este aceta promovat de comerciant. Google spune ca noua sectiune se doreste a fi un loc central unde utilizatorul sa poata descoperi rapid tot felul de reduceri. Chrome, pe de alta parte, poate fi folosit pentru a gasi vouchere. Cand utilizatorul viziteaza pagina unui produs pentru care Chrome stie un voucher,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Safari pentru iOS a mutat bara de adresa in partea de jos odata cu iOS 16, dar acest concept nu este unul tocmai nou. Internet Explorer pentru Windows Phone a fost printre primele browser-e de mobil care punea bara in partea de jos a ecranului, iar acum, in 2023, chiar și Chrome permite acest lucru…

- Safari pentru iOS a mutat bara de adresa in partea de jos odata cu iOS 16, dar acest concept nu este unul tocmai nou. Internet Explorer pentru Windows Phone a fost printre primele browser-e de mobil care punea bara in partea de jos a ecranului, iar acum, in 2023, chiar și Chrome permite acest lucru…

- La doar 21 de ani, Radu Dragușin (Genoa) e unul dintre cei mai buni fundași centrali din Serie A. „I-a infruntat pe Osimhen, Lukaku, Immobile și Zapata. Nu a ieșit niciodata invins”, a comentat cotidianul genovez Il Secolo XIX. Radu Dragușin, cel mai in forma stranier al nostru, e principalul pilon…

- Google anunta implementarea in propriul motor de cautare a unor functii pe care utilizatorii le pot folosi pentru exersa si a-si imbunatati abilitatile de vorbire a limbii engleze.Cu ajutorul AI-ului, Google va oferi instrumente interactive de exersare a abilitatilor atunci cand utilizatorii folosesc…

- Google s-a pus pe treaba in lupta impotriva soluțiilor de blocat reclame, iar cea mai noua „victima” a protecției implementate pe YouTube este funcția de Tracking Prevention din Microsoft Edge . Browser-ul default din Windows 11 vine cu diferite setari de securitate, iar pe cea mai stricta dintre acestea…

- Google a lansat astazi, 4 octombrie, in timpul evenimentului ”Made by Google" smartphone-urile Pixel 8, Pixel 8 Pro și smartwatch-ul Pixel Watch 2, Pixel Buds Pro, Android 14 și o serie de noi funcții AI generative care vin in Photos, Assistant și altele.

- Mercedes-Benz a prezentat la salonul de mobilitate de la Munchen un concept numit CLA care deschide o noua clasa de vehicule in gama marcii germane. Noul CLA va fi lansat in 2025 și vor urma alte modele electrice compacte, inclusiv doua SUV-uri.

- In era digitala in care traim, cazinourile online din Romania caștiga din ce in ce mai multa popularitate, atragand tot mai mulți jucatori in cautarea unor experiențe de joc captivante și a unor potențiale caștiguri. Google este una dintre cele mai utilizate platforme de cautare, iar utilizatorii…