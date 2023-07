Google lansează chatbot-ul Bard în România Finalul de saptamana ne-a adus un produs fresh de la Google in Romania si e vorba aici despre Bard, chatbotul cu AI al companiei. Rivalul lui ChatGPT debuta ca asistent conversational, iar in mai sosea in 180 de tari. La mijloc de iulie 2023 a ajuns si in Romania, promovat ca o solutie experimentala, care e inca in lucru. Multumita ei publicul poate interactiona cu un AI generativ. Chatbot-ul este disponibil in limba romana si avem de-a face aici cu un LLM (Large Language Model), adica un model lingvistic de mai dimensiuni. El poate genera text dupa ce ii dai o comanda si poate comunica, cu o… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

