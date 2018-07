Stiri pe aceeasi tema

- Google și Facebook ii pacalesc pe utilizatorii europeni sa impartașeasca mai multe informații personale decat cred. Un raport al Consiliului Norvegian al Consumatorilor, dat publicitații saptamana trecuta, arata ca aceste companiile folosesc „metode intunecate” sau design-uri și interfețe destinate…

- Marii producatori de smartphone-uri au cumparat de la Facebook datele utilizatorilor. Printre companiile vinovate se numara Samsung, Apple, Amazon si Microsoft Facebook a incheiat acorduri de partajare a datelor cu cel putin 60 de producatori de tehnologie, potrivit New York Times. …

- Facebook a avut acorduri de partajare a datelor cu cel putin 60 de producatori de dispozitive tehnologice si multe din acestea sunt inca in vigoare. Potrivit Gandul , care citeaza The New York Times, Apple, Amazon, Samsung si Microsoft s-au numarat printre companiile care au beneficiat de datele utilizatorilor…

- Facebook a transmis ca a suspendat accesul a aproximativ 200 de aplicatii in cadrul retelei sociale, pe motiv ca acestea ar gestiona necorespunzator datele utilizatorilor, in urma auditului la care Zuckerberg a fost supus dupa scandalul Cambridge Analytica, potrivit Fortune. Inainte ca politica…

- Aplicatia de mesagerie Snapchat va adera la codul de conduita al Uniunii Europene impotriva continutului online care promoveaza ura, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite dpa. Snapchat este a 7-a mare platforma de social media care adera la initiativa voluntara menita sa combata continutul online…

- Operatorul retelei de socializare a anuntat ca a remediat defectiunea si ca in urma unei investigatii interne nu a gasit nicio dovada ca parolele ar fi fost furate sau folosite in mod nepotrivit de catre persoane din companie, dar a cerut totusi tuturor utilizatorilor sa isi schimbe parolele ”doar…

- Compania care administreaza reteaua de socializare online a declarat ca nu exista nicio dovada ca parolele ar fi fost furate sau folosite in mod ilegal. Cu toate acestea, Twitter si-a indemnat utilizatorii sa isi schimbe parolele "din motive de precautie". In luna februarie, comisarul…

- Twitter a vandut accesul la date publice ale utilizatorilor unui profesor al Universitatii Cambridge care a obtinut si informatii apartinand unor milioane de utilizatori ai Facebook, transferate ulterior firmei de consultanta Cambridge Analytica fara consimtamantul acestora,