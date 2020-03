Stiri pe aceeasi tema

- Gigantii tehnologiei Twitter si Google le-au cerut angajatilor lor sa lucreze de acasa cu scopul de a limita propagarea coronavirusului, din cauza caruia mai mult de 92.000 de persoane au fost contaminate in toata lumea, scrie AFP."Ii incurajam pe angajatii nostri din toata lumea sa lucreze…

- SITUATIA LA ZI… Nu mai putin de 113 persoane din judetul Vaslui erau izolate la domiciliu, duminica, 1 martie, dintre care 46 au revenit de curand din Italia. Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, dr. Nelu Tataru, transmite ca nu sunt motive de panica, pana la aceasta ora, nefiind niciun…

- O angajata a Penitenciarului Targu-Jiu s-a autoizolat timp de 14 zile la domiciliu, dupa ce o vecina a ei a interacționat cu italianul confirmat cu noul coronavirus, in timpul vizitei pe care acesta a...

- Coronavirusul nu a intrat deocamdata in topul afectiunilor din Romania. Potrivit statisticii Directiei de Sanatate Publica Iasi, numarul persoanelor aflate in izolare voluntara la domiciliu a crescut totusi de la o zi la alta. La nivelul judetului Iasi, numarul persoanelor care au calatorit in zonele…

- Autoritatile au transmis ca persoanele care au calatorit in ultimele 14 zile in localitati din zonele afectate coronavirus, altele decat cele cu transmitere comunitara extinsa, se vor autoizola la domiciliu 14 zile. Aceeasi masura se aplica si membrilor de familie care locuiesc la acelasi domiciliu.

- Ziarul Unirea Cați bani incaseaza angajații care stau in carantina la domiciliu din cauza coronavirusului Cați bani incaseaza angajații care stau in carantina la domiciliu din cauza coronavirusului Romanii care sunt suspecți de coronavirus și sunt nevoiți sa stea acasa in carantina nu primesc sume mari…

- Sume surpriza. Romanii care sunt suspecți de coronavirus și sunt nevoiți sa stea acasa in carantina nu primesc sume mari de bani, așa cum probabil unii se așteptau. Conform legii, cei care stau acasa in carantina primesc 75% din salariul lor legal.Citește și: Comisia Naționala de Prognoza…

- Alerta de coronavirus se extinde și, pe zi ce trece, apar tot mai multe cazuri confirmate. Pentru a limita cat mai mult riscul de raspandire a coronavirusului atat in Romania, cat și in lume, se vor lua masuri drastice. Romanii vor fi izolați fie la domiciliu, voluntar, fie vor intra in carantina.…