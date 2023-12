Comentariile directorului Google, Oliver Bethell, si ale vicepresedintelui sau pentru reclame globale, Dan Taylor, facute vineri, au venit dupa ce gigantul tehnologic din SUA a raspuns la acuzatiile UE transmise companiei in iunie. „Ne opunem dezinvestirii. Nu credem ca acesta este rezultatul potrivit pentru acest caz. Credem ca aceasta este o parte extrem de eficienta a afacerii noastre. Si acest tip de remediu ar fi disproportionat in circumstante si am explicat acest lucru Comisiei in raspunsul nostru la declaratia lor de obiectii”, a declarat Bethell reporterilor. Comisia Europeana a declarat…