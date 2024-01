Google: Acestea au fost cele mai căutate 10 persoane în 2023 Google și-a lansat clasamentul de anul trecut, care include pe David Beckham, Kylian Mbappe, Jenna Ortega și Andrew Tate. Inca o data, e clar ca poveștile dar și protagoniștii lor ne-au captivat in 2023 și ne-au facut sa punem o mulțime de intrebari Google. Motorul de cautare și-a publicat clasamentul celor mai cautate intrebari pe internet in 2023. Pe baza datelor, este evident ca ceea ce este important pentru noi – dincolo de simplul cine – este, mai presus de toate, ce. Google iși imparte raportul de cautare al anului in categorii: știrile cele mai cautate (conduse de razboiul din Gaza), decese… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

