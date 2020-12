Stiri pe aceeasi tema

- O agentie federala din SUA a dat miercuri un termen de doua saptamani gigantului digital Google pentru a raspunde la acuzatiile ca isi supravegheaza si interogheaza angajatii militanti, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. National Labor Relations Board (NLRB), agentie responsabila cu garantarea…

- Cele mai multe firme romanești nu au luat niciun fel de masuri de securitate suplimentare, in contextul in care, pe fondul pandemiei, au adoptat munca de acasa conform barometrului realizat de compania de consultanța FRAMES la comanda INFOSEC CENTER. Experții afirma ca, fara masuri de management al…

- „Nimeni nu poate prezice cu incredere aceste efecte. Suntem pregatiti sa pastram 100.000 de locuri de munca dintr-un total de aproape 130.000", spune conducerea. Guvernul german a declarat la sfarsitul primaverii ca va lansa un plan de salvare de 9 miliarde de euro pentru Lufthansa, anuntand…

- Daca inca ai speranțe ca te vei mai intoarce la birou și se va termina toata perioada asta de incertitudine și de munca de la distanța, e posibil sa te inșeli. Din ce in ce mai multe companii iși schimba complet perspectiva și adopta munca de acasa drept politica permanenta. Dropbox, compania cu sediul…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, un tanar si o tanara din Bulgaria, care au incercat sa intre ilegal in Romania si pe care mama baiatului si concubinul acesteia urmau sa ii sprijine sa ajunga in vestul Europei, in acest caz fiind facute…

- Refuzul profesorilor de a preda online va fi sanctionat drastic, anunta Inspectoratul Scolar Bucuresti. Cadrele didactice se pot alege cu desfacerea contractului de munca in cazul in care nu isi vor desfasura orele online, in situatia in care se impune aceasta masura. In acest sens, inspectorii incep…

- Pandemia de coronavirus a facut ca munca de acasa sa fie din ce in ce mai folosita. Dar aceasta a adus cu sine și alte schimbari. Unele dintre companiile de tehnologie le ofera angajaților bani pentru echipamentele necesare muncii de acasa, in vreme ce altele le dau salariaților bani ca sa se mute din…