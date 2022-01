Stiri pe aceeasi tema

- Unele tendințe online nu existau sau nu erau atat de exacerbate inainte de pandemie. De ce sa nu recunoaștem: in prezent, mediul online este din ce in ce mai aglomerat! Nu in ultimul rand, bugetele de marketing online sunt din ce in ce mai mari, alimentate fiind de aceeași pandemie. In 2022 se creaza…

- Ministrul Mediului, despre eliminarea centralelor de apartament: Saptamâna viitoare prezentam coaliției un draft al legii ● Mihai Șora ne ofera raspunsul la întrebarea: „Cum recunoști o formațiune politica extremista?“ ● Director Fitch, despre România: Scena politica volatila…

- Numarul deceselor din 2021, mult mai mare fața de alți ani. Medicul Razvan Curca: pandemia a blocat accesul la servicii medicale Cea mai dureroasa statistica: Romania a avut peste 300.000 de morti in primele 11 luni din 2021, record istoric. Intr-un an normal, Romania are 250.000 – 260.000 de decese.…

- Primele meciuri din sezonul 2022 in circuitul WTA vor avea loc, in noaptea de sambata spre duminica, la turneul de la Adelaide, Australia, singura reprezentanta a Romaniei fiind Irina Fetecau, pe tabloul de calificare. Competiția WTA 500 de la Adelaide are pe afiș primele doua jucatoare ale lumii, Ashleigh…

- Vaccinarea copiilor din grupa de varsta 5-11 ani va incepe in Romania, cel mai probabil, in a doua jumatate a lunii ianuarie, a anunțat joi coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița. In acest context medici de marca in domeniul pediatrie vor discuta online cu parinții despre vaccinarea…

- Persoanele care vin in Romania din țari din afara UE trebuie sa prezinte un test PCR, iar cele nevaccinate intra in carantina timp de zece zile. Dupa o ședința care a durat mai bine de 4 ore la Guvern, autoritațile au anunțat ca s-au decis o serie de masuri, dupa confirmarea a doua cazuri cu […] The…

- Strategie de business pentru campanii profitabilePentru a fi un antreprenor de succes in mediul online, este necesar sa construiesti o strategie de business pe care sa te poti baza pe termen lung si care sa iti aduca rezultate cuantificabile. Folosind o strategie eficienta, te vei distinge…

- Romania a importat, in primele noua luni din 2021, o cantitate de gaze naturale cu 59,3% mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In primele noua luni, țara noastra a importat o cantitate de gaze naturale utilizabile…