Chindia Targoviste a invins-o sambata, in deplasare, pe FC Voluntari, scor 3-0, in etapa a 15-a din Superliga. Toate cele trei goluri au fpst inscrise de Doru Popadiuc. Acesta a deschis scorul in minutul 14, din pasa lui Daniel Popa. Gruparea dambovițeana a dus scorul la 2-0 in minutul 68, dupa ce Popadiuc a marcat singur cu portarul. In minutul 82, Popadiuc a reușit tripla cu un gol de la jumatatea terenului. Chindia a ajuns la a patra victorie consecutiva. Au evoluat echipele: FC Voluntari: M. Popa – Meleke, C. Achim, Armas – C. Costin (M. Radut 75), Govea, Tavares (Marcelo Lopes 64), Rata (Merloi…