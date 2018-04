Stiri pe aceeasi tema

- Pretul aluminiului a atins luni, la Londra, cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani si jumatate, continuand cresterea record inregistrata saptamana trecuta, investitorii analizand posibilitatea ca grupul United Rusal sa reduca productia dupa excluderea sa de pe pietele occidentale, in urma sanctiunilor…

- Pretul aluminiului este pe cale sa afiseze cea mai mare crestere din ultimele trei decenii, dupa ce sanctiunile americane impuse grupului rus United Co. Rusal (lider mondial in productia de aluminiu) i-au determinat...

- Pierderi uriase pentru compania Rusal, unul din marii producatori mondiali de aluminiu. Pretul actiunilor tranzactionate la bursa din Hong Kong s-a injumatatit dupa ce firma ruseasca a fost inclusa pe lista institutiilor supuse sanctiunilor din partea Statele Unite, drept raspuns

- Pe piața din Federația Rusa a aparut un produs nou. Prețul bomboanelor de ciocolata cu portretul lui Vladimir Putin pe ambalaj ajunge la 780 de lei per kilogram. Compoziția bomboanelor include vodka „Tsarskaya Zolotaya” și ardei iute. In multe magazine online din Rusia, gasirea acestor bomboane este…

- Romania nu sta rau in ceea ce priveste preturile alimentelor, dar o crestere generalizata a acestora poate fi combatuta prin mijloace macroeconomice, respectiv politica fiscal-bugetara a Guvernului si politica monetara a Bancii Nationale, a declarat, marti, presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan…

- ”Al doilea proiect de legi din pachetul impotriva camatariei- așa le-am spus, pentru ca in momentul in care acorzi niște credite cu 7.000- 9.000%, asta e camatarie curata. Sigur, cu acte, dar camatarie, cu 7.000- 9.000%, totul e necontrolabil- este practic reintroducerea, in legislația romaneasca,…

- Scaderea masiva inregistrata de piata criptomonedelor care a sters aproape 500 de miliarde de dolari din capitalizarea totala de piata a acestora in ultima luna, ar putea deveni din ce in ce mai agresiva, crede directorul global de cercetare investitionala al Goldman Sachs, potrivit Bloomberg.…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a comentat intr un mesaj pe Facebook despre masurile luate in sistemul public, blocarea angajarilor, plafonarea indemnizatiilor si reducerea cheltuielilor, potrivit AGERPRES.Redam mai jos textul integral:Stiti filmele acelea de actiune in care un personaj…