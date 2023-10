Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo și CFR Cluj au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 12 din Superliga. Meciul a fost unul plin de emoție, comemorandu-se 23 de ani de la moartea „Unicului Capitan” Catalin Hildan. Reporterii Gazetei au remarcat 11 detalii interesante pe Arena Naționala. 1. Abdallah i-a dedicat golul lui Burca,…

- Ovidiu Burca, 43 de ani, spera ca Dinamo sa stopeze caderea in clasament prin a nu pierde cu CFR Cluj, duminica, acasa. Speranțele „cainilor” sunt legate de imaginea și simbolul ”Unicului Capitan”, comemorat in aceste zile Dinamo este in vrie, dar Ovidiu Burca a marturisit ca el și jucatorii sai au…

- Procurorii DNA Cluj fac miercuri dimineața, 4 octombrie, peste 20 de perchezitii in țara, intr-un dosar cu acuzații in legatura cu protectia asigurata unor firme de transport, anunța DNA, intr-un comunicat. Potrivit G4media, in acest dosar este vizat și Bogdan Durlea, șeful Inspectoratului de Stat pentru…

- Albion Rrahmani a anuntat ca Rapid lupta pentru titlu! Atacantul din Kosovo continua sa inscrie pe banda rulanta in tricoul giulestenilor. El a marcat o dubla in victoria de pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 3-1. Dupa acest succes, echipa lui Cristiano Bergodi se afla pe locul 3, cu 18 puncte, iar…

- Antrenorul celor de la Dinamo, Ovidiu Burca (43 de ani), a prefațat partida contra campioanei Romaniei, Farul Constanța, din runda cu numarul 10 a Superligii. Dinamo - Farul se joaca vineri, 22 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul „Arcul de Triumf”. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Medicii stomatologi fac apel la autoritați sa finanțeze mai mult medicina dentara, ale carei servicii romanii le platesc cu greu. In timp ce in Romania acorda un buget mic unui medic pentru toți pacienții sai, in UE bugetul este strict directionat per pacient, anunța Monitorul de Cluj. Mai multe asociatii…

- Cele trei formații din Romania care au evoluat, joi seara, in prima manșa a turului al doilea din preliminariile Europa Conference League au obținut doua victorii (Sepsi OSK și Farul) și un rezultat de egalitate (CFR Cluj). Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a impus cu scorul de 2-0 in fața bulgarilor de la…

- O femeie susține ca a fost certata ca la școala de un medic de la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-napoca, pentru ca și-a permis sa-i atraga atenția ca nu respecta programarile. Pacienta avea o programare facuta in 16 iunie.”Romania este, din pacate, per ansamblu, o țara bolnava. Iar sistemul…