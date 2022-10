Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova și-a adjudecat puncte din meciul cu UTA grație dublei reușite de Ștefan Baiaram, care a inscris la Arad primele sale goluri din acest sezon. „Victoria nu a venit doar datorita prestației mele. Consider ca toata echipa a facut un joc excelent și ne bucuram ca am luat cele trei puncte.…

- Sepsi și FC Botoșani se intalnesc de la ora 19:00, in etapa cu numarul 11 din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Programul și rezultatele etapei #11 Sepsi - FC Botoșani, live de la 19:00 AICI cele mai interesante statistici Sepsi -…

- Cristiano Bergodi, antrenor la 9 formații de fotbal din Liga 1, una dintre celebritațile campionatului intern, a povestit pentru Libertatea ce il surprinde și acum la țara sa de adopție. Un gurmand desavarșit, italianul este cucerit de cașcavalul pane, ”mama mia, ce bunatate”, recomandandu-se roman…

- In etapa a doua a seriei a 5-a din Liga a 3-a de fotbal, cele 4 echipe din județul Brașov vor susține trei meciuri pe propriul teren și unul in deplasare. Astfel, ACS Kids Tampa Brașov va intalni, in deplasare, pe CS Paulești. „Urșii” merg pe terenul celor de la Paulești pentru a obține inca un rezultat…

- CS Universitatea Craiova e la un pas sa perfecteze transferul stoperului Bogdan Mitrea (34 de ani). Oltenii au pus ochii pe fotbalistul lui Sepsi dupa imprudența comisa de Paul Papp in turul cu Beer Sheva din Conference League, iar acum afacerea e aproape incheiata. Gruparea din Sfantu Gheorghe refuzase…

- Duminica, 14 august, s-au disputat trei intalniri din etapa a 5-a a SuperLigii de fotbal, jocuri dificile pentru gazde: Universitatea Craiova – CS Mioveni 1-0, CFR Cluj – FC Botoșani 0-1 (FOTO) și FCSB – Chindia Targoviște 3-2. Luni, 15 august, au loc ultimele meciuri ale rundei: FC Voluntari – Sepsi…

- Mirel Radoi va fi numit azi antrenor la CS Universitatea Craiova, in locul lui Laszlo Balint, demis dupa doar 7 partide pe banca oltenilor. Un obiectiv imediat al lui Radoi este sa-i puna pe picioare pe olteni. La propriu! Echipa a suferit cumplit in debutul sezonului. Și ca exprimare, și din punct…

- Marți, 2 august, la sediul UEFA de la Nyon, a avut loc tragerea la sorți a play-off-ului UEFA Europa Conference League, ultima runda inaintea fazei grupelor. Cele patru echipe romanești aflate in competiție, CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, și-au aflat posibilii adversari.…