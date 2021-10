Stiri pe aceeasi tema

- Managerul tehnic al FCV Farul, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri, 15 octombrie, intr-o conferinta de presa, ca spera ca echipa sa sa sparga gheata si sa obtina, la Pitesti, prima victorie in deplasare din actuala editie de campionat. „FC Arges este o echipa care joaca la rezultat, care primeste greu…

- Echipa de fotbal FC Arges a surclasat-o pe Concordia Chiajna, formatie aflata pe locul secund in liga a doua, cu scorul de 4-0 (4-0), sambata, pe Stadionul ''Nicola Dobrin'', intr-un meci amical. Kehinde Fatai (min. 5), caruia i-a expirat suspendare pentru incalcarea regulamentului antidoping, si…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat echipa ideala a etapei a 11-a din Liga I. Printre cei unsprezece jucatori nominalizați de LPF se regasește și un fotbalist de la FC Arges. Este vorba de fundașul Iasmin Latovlevici care a avut o evoluție buna in confruntarea de vineri seara, din deplasare, cu Chindia…

- In aceasta dupa-amiaza, oficialii alb-violeților i-au prezentat pe atacantul Kehinde Fatai și fundașul stanga Iasmin Latovlevici. Ambii au putut fi transferați intrucat erau liberi de contract.Atacantul Kehinde Fatai si fundasul Iasmin Latovlevici sunt oficial de astazi jucatorii clubului FC Arges.…

- FC Arges a transferat un atacant nigerian și un fundas roman. ”Bine ați venit, Kehinde Fatai și Iasmin Latovlevici!” Atacantul Kehinde Fatai si fundașul Iasmin Latovlevici sunt oficial de astazi jucatorii clubului FC Argeș. Primul a semnat cu echipa noastra un contract pana la finalul acestui sezon…

- Iasmin Latovlevici (35 de ani), ultima data jucatorul celor de la CFR Cluj, ar fi dorit de doua cluburi din Liga 1, FC Argeș și Sepsi OSK. Fundașul stanga, ajuns la 35 de ani, nu duce lipsa de oferte dupa desparțirea de CFR Cluj. Doua echipe cu aspirații la play-off, Sepsi OSK și FC Argeș, l-ar dori…

- UTA s-a impus in deplasarea de la Pitesti, scor 1-0, prin golul superb marcat de Filip Dangubic. FC Arges pierde al doilea meci din acest sezon, cu acelasi, scor 0-1. UTA urca pentru moment pe primul loc, cu 4 puncte. Are insa un meci in plus fata de celelalte formatii din Liga 1. Aradenii nu au primit…