- Ministerul Sanatații menține obligația elevilor de a purta masca la orele de sport. Oficialii din minister susțin ca „NU se pot face ore de sport in sala, fara masca, fara risc de infectare”. Reamintim ca Romania este singura țara din UE care impune obligativitatea maștii la orele de educație fizica…

- Oficialii liderului din Arabia Saudita au luat o decizie importanta. L-au transferat pe nigerianul Odion Ighalo, ex-Manchester United, astfel ca numarul strainilor din echipa a ajuns la opt. Cum regula interna permite doar șapte jucatori…

- Antrenorul de fotbal Mihai Manea s-a alaturat vineri Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia. Acesta va ocupa funcția de coordonator al tuturor grupelor de juniori dar și cea de antrenor, a anunțat viceprimarul municipiului, Marius Filimon. ”De la aceasta colaborare ne dorim performanța și sa punem…

- Ziarul Unirea Salvarea Industriei Galda de la abandon, prin implicarea familiei Hulea! Antrenor – Ștefan Fogoroși, meciuri – la Galtiu Familia Hulea, Ovidiu (vicepreședinte al AJF Alba) și Adrian (oficial la Viitorul Santimbru), incearca pe ultima suta de metri sa salveze de la dispariție Industria…

- Antrenorul și soțul Veronikai Kudermetova, Sergey Demekhine, susține ca nu se știa faptul ca, in cazul unui caz pozitiv in avion, vor intra in carantina toți pasagerii zborurilor care i-au dus pe jucatori la Melbourne, pentru Australian Open „Craig Tiley a spus ca nu va exista o asemenea situație, am…

- Marius Șumudica (49 de ani) a reacționat dupa ce s-a desparțit de Gaziantep, echipa pe care a dus-o pe locul 4 in Turcia. Negocierile dintre Marius Șumudica și Mehmet Buyukeksi, președintele lui Gaziantep, au provocat un adevarat scandal in Turcia. Fiecare a venit cu propria varianta, acuzandu-se public…

- ​Echipa italiana de fotbal Parma l-a demis joi pe antrenorul Fabio Liverani, la mai putin de sase luni de la numirea sa în functie, din cauza rezultatelor nesatisfacatoare înregistrate de la debutul acestui sezon, informeaza Agerpres.Liverani semnase pe 28 august un contract pe doi ani…

- ASU Politehnica a efectuat azi pe Stadionul „Stiinta” primul antrenament din anul 2021. Antrenorul Dan Alexa are deocamdata putine certitudini noi in lot pentru atacarea sezonului de primavara, alte mutari fiind asteptate zilele urmatoare. O noutate la reunire a fost insa aparitia goalkeeperului George…