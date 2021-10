Gloria Bistrița – CS Ocna Mureș 2-0 (0-0) | Ocnamureșenii, învinşi la Bistriţa Gloria Bistrița – CS Ocna Mureș 2-0 (0-0) | Ocnamureșenii, invinsi la Bistrita In prima din trei deplasari consecutive, la Bistrița, CS Ocna Mureș a fost invinsa cu 2-0 (0-0) de Gloria Bistrita-Nasaud. „Soda draga” a pierdut dupa o serie de rezultate pozitive in fata unui adversar incomod, care in partea a doua a jocului si-a dovedit pragmatismul si, in plus, a pus continuu presiune pe brigada de arbitri. Mitanul inaugural de pe stadionul „Jean Padureanu” a propus un joc pe contre, cu actiune la ambele porti. Dupa doua goluri anulate pe motiv de ofsaid gazdelor (Stoianof – 15 si Curtuius – 17),… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

