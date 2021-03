Gloria Albesti si Axiopolis, ultimele amicale. Echipa din Cernavoda a ratat un penalty cu FCSB II

Stiri pe aceeasi tema

- ACS Comuna Recea - U Cluj 1-0, meci din etapa #18 a Ligii 2, a fost decis de o eroare grava de arbitraj. In minutul 53, un duel umar la umar purtat intre Fica (Recea) și Taub (U) l-a facut pe arbitrul Mihai Amorariței sa dicteze lovitura de pedeapsa pentru Comuna Recea. Hotarare greșita conform reluarilor…

- Axiopolis Cernavoda si Gloria Albesti sunt colege de serie in Liga a 3 a. Doua dintre reprezentantele judetului Constanta in seria a treia a Ligii a 3 a la fotbal, Axiopolis Cernavoda locul 3 si Gloria Albesti locul 9 , s au intalnit intr un meci de pregatire, care s a disputat la Cernavoda. Intalnirea…

- Meciul s a jucat pe terenul nr. 4 din Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu.Echipele de fotbal FC Viitorul II si Axiopolis Cernavoda, colege in seria a III a a Ligii a III a, s au intalnit astazi cu ocazia unui meci amical.Partida s a desfasurat pe terenul nr 4 din Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu,…

- Gloria Albesti ocupa locul noua in seria a treia a Ligii a 3 a. Clasata pe locul 9 in seria 3 a Ligii a 3 a de fotbal, Gloria Albesti a disputat o noua partida de verificare, intalnind in deplasare o colega de serie, Inainte Modelu, aflata pe pozitia a cincea in ierarhie. Victoria i a apartinut formatiei…

- A mai ramas puțin mai mult de trei saptamani pana la startul sezonului de primavara al Ligii a III-a, iar in aceasta perioada echipele sucevene angrenate in competiție incearca sa ajunga la un nivel bun de joc prin disputarea de meciuri amicale.Astfel, miercuri, 17 februarie, cu incepere de la ora ...

- Gaz Metan Medias a invins-o pe Chindia Targoviste cu scorul de 1-0 (1-0), duminica, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 22-a a Ligii I de fotbal. Diferenta a fost facuta in acest meci, desfasurat pe un teren greu, de golul marcat de Ronaldo Deaconu (37 - penalty), dupa un fault comis de Fomba…

- Pe 23 ianuarie, FC Viitorul II va intalni Axiopolis Cernavoda. Echipele de fotbal din seria a treia a Ligii a 3 a FC Viitorul II si Gloria Albesti s au intalnit astazi intr un meci amical.Disputata pe terenul sintetic din Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu, partida s a incheiat cu succesul clar…

- 2021 va avea un calendar foarte incarcat. Competițiile naționale plus cele europene au obligat și organizatorii Ligii 1 sa comprime campionatul intern și sa-l devanseze cu mai bine de o luna. De obicei,...