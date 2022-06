GLOCKENBACH x ÁSDÍS lansează piesa Dirty Dancing Numele și fețele lor nu sunt importante – ceea ce conteaza este viziunea lor: Glockenbach se vad pe ei inșiși ca producatori și artiști, ca inovatori de sunet și beat-uri, ca povestitori și revoluționari ai muzicii pop. O filozofie creativa care a adus proiectului o reputație internaționala, ca fiind unul dintre cele mai interesante și noi proiecte electro din Germania. In urma hit-urilor care i-au consacrat precum „Redlight (feat. ClockClock)” și „Brooklyn (feat. ClockClock)”, Glockenbach prezinta acum „Dirty Dancing”, o piesa melancolica, care te face sa dansezi, perfecta pentru nopțile de vara,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp de la lansarea celui mai nou album, ce a ajuns nr. 1 in topuri, Machine Gun Kelly prezinta noul sau single, “more than life”, vineri, 10 iunie, prin intermediul Bad Boy/Interscope Records. Piesa prezinta un pop prodigy in ascensiune și prezinta darul lui MGK de a transmite o durere pasionala,…

- Cu ocazia sarbatorilor pascale, interpreta Irina Kovalsky lanseaza o piesa de suflet, care vine la pachet cu un videoclip filmat pe meleagurile R. Moldova. „Hristos a inviat” este piesa care a adunat in timp record aproape 5 mii de vizualizari pe YouTube. Versurile melodiei aparțin Veronicai Bucico…

- Alina Eremia pregatește un nou concept de lansari ce se va intinde pe trei saptamani, cu piese mai sensibile ca niciodata, debutand astazi cu „Ce ar spune sufletul”. „Daca ne-am dezbraca de toate convenientele sociale, daca am renunța la orgoliu, la preconcepții, am lua decizii care ne-ar conduce mult…

- Gino Manzotti & Maxx inseamna muzica buna pentru ca știm cu toții ce iese “din mana” DJ Project, iar atunci cand feat-urile artiștilor sunt cu fete talentate și cu voci de excepție, rețeta se numește hit. Astfel, inaintea sarbatorilor de Paște, Gino Manzotti & Maxx feat. Malina & Soundland lanseaza…

- Sarah este unul din tinerii artiști ai noului val de talente propus de MediaPro Music și Voices Media. Trecuta deja prin filtrul concursurilor de voce destinate copiilor, unde a caștigat nenumarate premii intai, Sarah iși anunța acum intenția de a cuceri inimile ascultatorilor cu primul ei single intitulat…

- Din cand in cand, toți trecem prin momente grele. Cand totul pare ca se prabușește in jurul tau, tot ce iți trebuie este o mana care sa te ajute, poate chiar printr-o simpla mangaiere. Manuel Riva și Alexandra Stan s-au trezit, la un moment dat, intr-o serie de situații dificile, așa ca au decis sa…

- Dupa 3 ani de pauza, timp in care artistul a trecut prin diferite procese de creație pentru noul album, Mihail revine cu – Chosen One – primul single extras de pe materialul ce se va lansa in urmatoarele luni. “Chosen One” este o piesa despre necesitatea reconectarii cu vocea noastra interioara. Scrisa…

- Cea mai recenta perfecțiune pop a lui Zoe Wees vine sub forma noului ei single „Lonely”, unde continua sa vorbeasca despre sanatatea sa mintala. Piesa urmeaza EP-ului ei de debut „Golden Wings”, care a strans peste 1,2 miliarde de streamuri la nivel global. Wees este pe cale sa-și inceapa turneul european…