- Glasgow Rangers, cu Ianis Hagi ramas pe banca de rezerve, a castigat derby-ul cu Celtic, 2-0 pe terenul acesteia, sambata, in etapa a 11-a a campionatului de fotbal al Scotiei. In primul derby al orasului Glagow disputat fara spectatori, din cauza pandemiei de coronavirus, echipa antrenata…

- Rangers a caștigat derby-ul orașului Glasgow chiar pe terenul rivalei Celtic, scor 2-0, intr-un meci disputat sambata in etapa a 11-a campionatului scotian de fotbal. Mijlocașul roman Ianis Hagi (21 de ani) a fost rezerva neutilizata, la invingatori. Ambele goluri au fost inscrise de Goldson, in minutele…

- Dubla lui Connor Goldson a stabilit învingatoarea derbiului Scoției dintre Celtic și Rangers, oaspeții impunându-se cu 2-0. Pentru Ianis Hagi perioada mai puțin fasta de la naționala României s-a vazut și la formația de club: Steven Gerrard nu l-a folosit deloc pe internaționalul român.…

- Celtic Glasgow și Glasgow Rangers se vor intalni, sambata, de la ora 14:30 in Old Firm, cel mai vechi derby din istoria fotbalului. Primul meci oficial intre cele doua mari rivale a avut loc in 1890! Ianis Hagi (21de ani) are șanse mari sa fie titular la oaspeți. Pentru mijlocașul roman, ar putea fi…

- Ianis Hagi are mari probleme la echipa nationala, dupa doua prestatii modeste si un conflict neașteptat cu Mirel Radoi. Și, mai nou, lucrurile s-ar putea complica și la echipa de club. Tocmai cand pentru Glasgow Rangers urmeaza cel mai important meci al sezonului, derby-ul cu Celtic. Conform footballfancast.com,…

- Ianis Hagi a avut un start modest de sezon la Glasgow Rangers, dupa ce a fost transferat definitiv in aceasta vara. Au fost critici din toate parțile dupa primele etape, dar Steven Gerrard a decis sa ii dea credit. Iar internaționalul roman i-a rasplatit increderea. Și-a intrat in forma in ultimele…

- Glasgow Rangers a remizat pe terenul celor de la Livingston (0-0), iar Ianis Hagi a fost unul dintre cei mai criticați jucatori din echipa lui Steven Gerrard. "E playmaker, dar momentan doar cu numele", a precizat analistul Kris Commons. O voce importanta atunci când vine vorba…

- Ianis Hagi a marcat un gol in meciul amical castigat de Glasgow Rangers, scor 4-0, cu Motherwell, potrivit news.ro.Citește și: Vestea mult așteptata! Cand ar putea fi gata primul vaccin impotriva COVID-19 Ianis Hagi a fost titular si a evoluat pana in minutul 59. El a inscris…