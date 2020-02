Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii care ajung pe Aeroportul Henri Coanda, din zonele italiene cu focar de coronavirus, sunt primiți conform noilor proceduri adoptate de autoritațile romane. Vor completa un chestionar in care trebuie sa-și menționeze și datele de contact și vor fi supuși unui control medical de rutina.Toți cei…

- „Pana la stabilirea unor masuri suplimentare din partea autoritatilor din domeniul sanatatii publice, pasagerii care sosesc la aeroportul Henri Coanda din zonele din Italia afectate de coronavirus (pentru moment, cele dinspre Milano, Bergamo, Treviso, Torino) vor intra in tara pe fluxul destinat zborurilor…

- Armani a anuntat ca a decis sa isi sustina prezentarea de duminica in fata unei sali goale ca o precautie fata de aparitia cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Italia. Este pentru prima data in cei 45 de ani de existenta ai casei de moda cand este luata o asemenea decizie.Designerul…

- Numarul de cazuri de persoane infectate cu Coronovarus in Italia este in crestere, motiv pentru care premierul Giuseppe Conte a anuntat amanarea tuturor evenimentelor sportive in regiunile Veneto si Lombardia.

- Comunicat. In contextul cresterii numarului de cazuri confirmate in laborator cu noul coronavirus in China, Thailanda si Japonia, recomandarile pentru populatie sunt urmatoarele: -calatorii care...

- Fiecare dintre noi ajunge la un moment dat sa ingereze plastic, este concluzia unei analize publicate recent, care explica și cum se intampla acest lucru. Este unul dintre motivele pentru care Consiliul Uniunii Europene a decis sa interzica o parte din produsele de plastic utilizate zilnic, incepand…

- Fostul ministru social-democrat, Lia Olguța Vasilescu, vine cu un nou atac la adresa liberalilor. Fostul ministru al Muncii susține pe contul personal de Facebook ca liberalii au reușit in trei saptamani de guvernare sa distruga jumatate din masurile bune luate de PSD in trei ani. "In 3 saptamani…