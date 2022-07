Giurgiu: percheziții și arestări într-un caz de proxenetism Cinci mandate de percheziții domiciliare au fost puse in aplicare miercuri de polițiștii giurgiuveni, intr-un dosar de proxenetism. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Giurgiu, miercuri dimineața polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu polițiști din cadrul altor structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu, au pus in executare cinci mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Giurgiu, la locuințele mai multor persoane banuite de savarșirea infracțiunii de proxenetism.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

