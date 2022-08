Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii din Giurgiu fac cercetari pentru lovite sau alte violențe, violare de domiciliu și distrugere dupa ce mai mulți membri ai unei familii din Clejani au distrus mai multe curți din comuna.

- Politistii vasluieni care au intervenit pentru aplanarea unui conflict izbucnit in localitatea Bacesti au retinut opt barbati, intre care doi minori, care au fost implicati in scandal. In localitate a fost instituita zona speciala de siguranta publica, fiind suplimentat numarul fortelor de ordine pentru…

- Un taximetrist din Brasov a ajuns in vizorul politistilor dupa ce un client l-a reclamat ca l-ar fi amenintat dupa ce au avut discutii contradictorii privind pretul unei curse, potrivit Agerpres.Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov a transmis miercuri ca s-a deschis un dosar penal, sub coordonarea…

- Politistii Biroului Investigatii Criminale, cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale, au efectuat patru perchezitii in municipiul Braila in cadrul unui dosar penal intocmit pentru inselaciune in domeniul imobiliar, informeaza vineri IPJ Braila. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rețea infractionala, formata din angajati ai unei firme din Portul Constanta, transportatori si administratori de societati comerciale din domeniul comertului cu cereale, destructurata de polițiști. Grupul este suspectat de sustragerea a 500 tone de uree, in valoare de 1,3 milioane lei, informeaza Inspectoratul…

- Dosar penal in cazul decesului subprefectului județului Salaj,Virgil Turcaș Foto: Arhiva. Politistii din Salaj au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa în cazul subprefectului Virgil Turcas, care a decedat, marti, dupa ce un acoperis de…

- La data de 17 iunie a.c., polițiștii Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, cu sprijinul celor din cadrul Secției 1 Poliție Bacau, criminaliști si luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale, au pus in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara pe raza judetului Bacau. O percheziție…