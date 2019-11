Giurgiu: Cozi de şapte kilometri de tiruri care aşteaptă ieşirea din România prin PTF Giurgiu-Ruse, pe DN 5 Tirurile care asteapta la iesire din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse formeaza o coada de aproximativ sapte kilometri pe prima banda a DN 5 Bucuresti-Giurgiu, timpul de asteptare pentru camioane atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire din tara fiind de 40 de minute.



Potrivit dispeceratului ITPF Giurgiu, sistemul informatic de evidenta si control din partea bulgara "s-a blocat miercuri dupa-amiaza timp de aproximativ doua ore", motiv pentru care s-au format cozi la granita.



