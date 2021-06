Giurgiu: Coloană de zece kilometri de tiruri care aşteaptă trecerea frontierei; timpul de aşteptare e de 140 de minute Tirurile care ies din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu-Ruse formeaza, joi dimineata, cozi de aproximativ zece kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti - Giurgiu si au de asteptat 140 de minute la controlul de frontiera. "In ultimele 24 de ore s-a prezentat un numar foarte mare de camioane pentru tranzitul PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, motiv pentru care timpii de asteptare la controlul de frontiera sunt ridicati. Politistii de frontiera giurgiuveni lucreaza la capacitate maxima, pe cinci artere de circulatie. In ultimele 24 de ore s-au prezentat la intrarea in tara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In ultimele 24 de ore s-a prezentat un numar foarte mare de camioane pentru tranzitul PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, motiv pentru care timpii de asteptare la controlul de frontiera sunt ridicati. Politistii de frontiera giurgiuveni lucreaza la capacitate maxima, pe cinci artere de circulatie. In ultimele…

- La Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu-Ruse sunt cozi de 10 kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti - Giurgiu. Timpul de așteptare pentru camioane este de circa 140 de minute la...

- Tirurile care ies din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu-Ruse formeaza, joi dimineata, cozi de aproximativ zece kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti – Giurgiu si au de asteptat 140 de minute la controlul de frontiera. “In ultimele 24 de ore s-a prezentat un numar…

- Weekendul minivacanței de Rusalii debuteaza cu blocarea frontierei de vest a Romaniei. Vineri noaptea, aplicația de trafic in timp real al Poliției de frontiera indica un timp de așteptare de 150 de minute la punctul de trecere a frontierei Nadlac 2 pe autostrada și de 60 de minute la vama de la Nadlac…

- Tirurile care ies din Romania prin PTF Giurgiu - Ruse au de asteptat trei ore pentru controlul de frontiera, coada ajungand miercuri la peste zece kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti - Giurgiu. "In prezent nu mai sunt lucrari de reparatii la carosabil si nici alte activitati…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Varsand si Nadlac II – judetul Arad, au depistat 23 de cetateni din Afganistan, Pakistan și Etiopia care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare. In data de 14.04.2021, in jurul orei…

- TIR-urile care asteapta iesirea din tara prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, formeaza o coada de aproximativ zece kilometri pe prima banda de mers a DN 5, iar camioanele au de asteptat 120 de minute la controlul de frontiera. "Numarul mare de TIR-uri care s-au prezentat in ultimele 24 de…

- „Traficul intens cu prezenta unui numar mare de camioane atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, reprezinta cauza cozilor la frontiera, desi politistii de frontiera desfasoara controlul la frontiera la capacitate maxima, pe cinci artere de circulatie…