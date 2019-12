Giurgiu: Cetăţeni turci, cercetaţi penal după ce au încercat să introducă în ţară bunuri de peste 500.000 de lei Trei cetateni turci sunt cercetati penal dupa ce au incercat sa introduca in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse, bunuri susceptibile de a fi contrafacute in valoare totala de peste 500.000 de lei.



"Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au desfasurat duminica, 1 decembrie, actiuni specifice pe linia combaterii traficului cu produse contrafacute, fiind selectate pentru control mai multe mijloace de transport. Cu ocazia verificarilor amanuntite efectuate, politistii de frontiera au descoperit in trei autocare, in compartimentul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

