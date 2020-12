Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu Donald Trump a participat marti la ceremonia anuala de gratiere a unui curcan cu ocazia celebrarii Zilei Recunostintei (Thanksgiving), conferind un aer de normalitate unei perioade post-electorale destul de turbulente, informeaza dpa. Dintre cei doi curcani care se plimbau…

- Donald Trump, inca președintele in funcție al Statelor Unite, le-a transmis consilierilor ca analizeaza posibilitatea de a candida din nou in scrutinul prezidential, in anul 2024, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com, noteaza Digi 24. Sub protecția anonimatului,…

- „De cand presa de propaganda decide cine va fi noul nostru presedinte? Cu totii am aflat tot felul de chestii in ultimele doua saptamani", a scris presedintele Donald Trump. In timp ce liderii internationali il felicitau deja pe Joe Biden, sambata, pentru mandatul obtinut la Casa Alba, avocatul lui…

- Donald Trump va participa luni în Florida la primul miting electoral dupa ce a fost testat pozitiv la coronavirus saptamâna trecuta, a anunțat vineri echipa sa de campanie, relateaza AFP. Sâmbata ar urma sa țina primul sau eveniment public la Casa Alba. Mitingul, care va avea loc…

- Purtatoarea de cuvant a președintelui american, Kayleigh McEnany, a anunțat ca a fost testata pozitiv cu COVID-19, la cateva zile dupa ce Donald Trump a fost infectat cu virusul, transmite CNN. Presa americana noteaza ca imbolnavirea ei este un alt semn ca virusul se raspandește prin Casa Alba. Intr-o…

- Doctorii lui Donald Trump au vorbit duminica in termeni optimiști despre starea de sanatate a acestuia, dar detaliile medicale pe care tot ei le-au dezvaluit - fluctuațiile nivelului de oxigen și tratamentul cu un medicament steroidian - sugereaza ca președintele ar putea suferi de o varianta mai grava…

- In vreme ce Sean Conley, medicul care il are in grija pe Donald Trump, a declarat la briefingul zilnic ca președintele SUA se simte bine, surse de la Casa Alba, citate de Associated Press și preluate de The Guardian și de CNN, susțin ca Trump avea inca de vineri probeme de respirație și ar fi fost conectat…