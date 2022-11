Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica are toate motivele sa se simta o femeie norocoasa. Artista se bucura de o familie frumoasa, care ii este alaturi necondiționat. Cantareața traiește o poveste de dragoste de mulți ani alaturi de soțul sau, cel cu care are doi copii minunați, pe Sofia, in varsta de 13 ani și pe micuțul…

- Andreea Banica și partenerul ei de viața, Lucian Mitrea, au planuri mari pentru viitor, iar cei doi iși construiesc o casa impreuna. Lucrarile deja au inceput, iar cantareața este incantata de cum va arata noua lui locuința, motiv pentru care a facut imaginile publice pe rețelele de socializare.

- Jo a rupt tacerea și și-a spus punctul de vedere cu privire la cei care ii lasa comentarii și mesaje in care ii critica aspectul fizic. Cantareața a dat doua exemple de astfel de hateri și le-a aratat fanilor ei cum se prezinta respectivele persoane in mediul online, dar și remarci au facut la adresa…

- Feli a fost criticata in mediul online de cei care urmaresc, iar cantareața a venit cu un raspuns cu privire la criticile aduse. Artista și-a spun supararea pe rețelele de socializare și le-a dat o replica celor care i-au transmis numeroase mesaje. Iata ce a marturisit cantareața!

- Georgiana Lobonț traiește „cea mai frumoasa perioada” in Dubai, alaturi de soț și de copii. Cantareața se afla intr-o vacanța de vis și le-a marturisit fanilor ca este mai fericita ca oricand și, de asemenea, le este foarte recunoascatoare lor și divinitații.

- Circulatia trenurilor pe ruta Brasov – Intorsura Buzaului, suspendata in urma cu aproximativ patru ani dupa prabusirea podului de la Budila, va fi reluata, informeaza primarul orasului Intorsura Buzaului, Raul Urda. Potrivit programului postat de edil pe o retea de socializare, pe aceasta ruta vor circula…

A fost transmis in SEAP anunțul de licitație pentru lucrarile la centrul integrat de transplant din Cluj, singurul din Sud Estul Europei, ce ar costa 200 milioane euro

- Vladuța Lupau se muta in casa noua alaturi de soțul ei și de fiul lor. Interpreta de muzica populara a aratat fanilor primele imagini din vila in care vor locui in curand.In urma cu cateva saptamani, Vladuța Lupau a devenit mama pentru prima data. Artista este foarte fericita de cand a venit pe lume…