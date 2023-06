Gîturile lungi ale reptilele marine antice le făceau vulnerabile în fața prădătorilor Un studiu realizat de paleontologii germani a aratat ca giturile lungi ale reptilelor marine antice de acum 240 de milioane de ani le faceau vulnerabile in fața pradatorilor. Specialiștii Muzeului de Stat al Naturii din Stuttgart au studiat ramașițele a doua animale care aparțin speciei Tanystropheus (Tanystropheus). Pe gitul loc au fost descoperite urme clare de mușcaturi, care ar fi putut f Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

