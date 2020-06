Giovanni Becali nu pariază pe Coman sau Man: „El are toate posibilitățile…

Giovanni Becali crede ca Valentin Mihaila (20 de ani), extrema celor de la CS Universitatea Craiova, poate deveni cel mai scump transfer din istoria Ligii 1. Vlad Chiricheș deține in acest momentul recordul de transfer in Liga 1. In sezonul 2013/2014, fundașul central era vandut de FCSB la Tottenham pentru 9,5 milioane de euro. Gigi Becali a setat apoi obiective mai inalte, sperand sa obțina cateva zeci de milioane de euro pe Florinel Coman, Dennis Man sau Olimpiu Moruțan. ...