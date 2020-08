Giorgiana Radu: Despre masca din spatele măştii Masca, un maust have nedorit și neravnit, impus nu de trendurile in moda, ci adoptat cu scopul de a ne proteja sanatatea, mai are o utilitate. Aceea de a acoperi masca din spatele maștii. Panza chirurgicala ne ferește de microbi, dar ne protejeaza și de falsitatea care ni se arata mai la tot pasul. Unii oameni iși confecționeaza atat de reușit un alibi al propriei persoane, incat foarte ușor suntem induși in eroare. Croiala maștilor se așaza perfect pe chipul politicienilor, mai ales acum, in campania electorala. Siglele și sloganurile partidelor s-au mutat de pe stalpi și garduri, pe fețele candidaților.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

