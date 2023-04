Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a fixat primul termen in apelul dosarul in care Tribunalul Bucuresti a decis in prima instanta condamnarea lui Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, la 15 ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru omor si conducere a…

- Dani Coman viseaza sa devina președintele LPF. Președintele lui FC Hermannstadt a dezvaluit ca are un vis uriaș. Fostul portar al Rapidului se gandește serios sa candideze pentru postul de conducator al Ligii Profesioniste de Fotbal, intr-o buna zi. Coman a laudat actuala conducere de la LPF, in prim-plan…

- Tribunalul București a facut publica decizia prin care Mario Iorgulescu a fost condamnat la 15 ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si drogurilor. Manuela Orzata, judecatoarea care s-a ocupat de caz, a stabilit ca Mario Iorgulescu…

- Mario Iorgulescu nu are afecțiuni psihice și avea discernamant cand a provocat accidentul din 2019, in urma caruia un barbat a murit. Așa a fost motivata condamnarea de 15 ani și 8 luni de inchisoare a fiului Ligii Profesioniste de Fotbal. Mario Iorgulescu poate fi adus din Italia pentru a-și ispași…

- Judecatoarea Manuela Orzata de la Tribunalul Bucuresti a stabilit ca Mario Iorgulescu avea discernamant in momentul producerii gravului accident auto din anul 2019 soldat cu moartea unui barbat, nu exista dovezi ca el sufera de afectiuni psihice care sa-l impiedice sa vina in Romania pentru a asista…

- Tribunalul Bucuresti a decis, la data de 10 februarie 2023, condamnarea in prima instanta a lui Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, la 15 ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau…

- La aproape 77 de ani, Dumitru Dragomir muncește pe șantier. Supervizeaza zi de zi construcția a doua blocuri pe care le ridica impreuna cu fiul sau. Construcții care se invecineaza cu cele pe care le ridica familia lui Gigi Becali, in zona Pipera. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, unde,…