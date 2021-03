Stiri pe aceeasi tema

- Cântaretul Smiley a lansat vineri piesa "Pâna la tine”, dedicata fiicei lui nascute în urma cu trei zile."Noul meu cântec este despre cea mai pura forma de iubire. Va multumesc pentru toate gandurile bune pe care mi le transmiteti!", a scris Smiley pe Facebook."Am…

- Smiley si Gina Pistol au devenit parinti, cantaretul anuntand ca fetita lor a avut la nastere 3,230 kilograme si 51 de centimetri, relateaza News.ro. "Daca ar exista litere fericite, ele ar fi cu siguranta urmatoarele: “Am devenit parinti!”. Gina se simte bine, a nascut in seara aceasta, fetita…

