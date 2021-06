Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și Smiley au botezat-o pe fiica lor, micuța Josephine Ana Maria. Evenimentul a fost unul discret, dar demn de doua vedete cum sunt cei doi. Mamica a facut și primele declarații despre botezul organizat intr-un loc retras din București, la care au luat parte doar cele mai apropiate persoane.

- Bucurie mare pentru Gina Pistol și Smiley! Cei doi și-au botezat minunea, pe micuța Josephine. In timp ce aceștia, așa cum au obișnuit pe toata lumea, au preferat sa aiba parte de un eveniment restrans și discret, s-a aflat ce invitați faimoși au avut alaturi de ei și cat au caștigat de pe urma petrecerii…

- Eveniment special pentru Smiley si Gina Pistol, care duminica aceasta si-au botezat fetita, pe Josephine Maria. Astfel ca, dupa evenimentul de la biserica, familia si invitatii s-au retras intr-un loc special, departe de Bucuresti, in natura, fara tam-tam si lux. Petrecerea a semanat mai degraba cu…

- Gina Pistol, in varsta de 40 de ani, și Smiley o vor creștina in curand pe Josephine, care a venit pe lume in luna martie. Fosta prezentatoare de la „Asia Express” a facut primele declarații despre eveniment și a ținut sa precizeze ca micuța va avea doar o pereche de nași. „Nașul fetiței nu o sa fie…

- Smiley a facut declarații inedite legate de botezul fiicei lui și a Ginei Pistol. Recent, faimosul cantareț a dezvaluit in cadrul unui interviu cand va avea loc marele eveniment la care va fi creștinata micuța Josephine, dar a scos la iveala și alte aspecte emoționante referitoare la viața de tatic.…

- Smiley și Gina Pistol traiesc cea mai frumoasa perioada a vieții lor de cand a aparut fiica lor Josephine in familie. Micuța prințesa a implinit, zilele trecute, doua luni și este rasfațata casei. Fanii fostei prezentatoare de la Chefi la Cuțite sunt innebuniți dupa fetița lui Smiley, pe care o complimenteaza…

- De cand Gina Pistol a adus-o pe lume pe micuța Josephine, intrebarea care sta pe buzele tuturor este cand o vor arata prezentatoarea de la Chefi la cuțite și Smiley pe fiica lor. In urma unei intrebari pusa de o fana, artistul a dezvaluit: atunci cand micuța ii va cere acest lucru. Iata ce declarații…

- Astazi e o zi emoționanta pentru Gina Pistol și Smiley. Fiica celor doi implinește o luna de cand a venit pe lume, iar frumoasa prezentatoarea de la Chefi la cuțite le-a spus fanilor cum e viața alaturi de cea mica.