Stiri pe aceeasi tema

- De cand a aparut micuța Josephine in viața lor, Gina Pistol și Smiley sunt extrem de fericiți și par mai indragostiți ca niciodata. Cu toate acestea, frumoasa blondina a dezvaluit care sunt limitele pe care nu le-ar depași niciodata in relația cu partenerul ei de viața. Despre ce nu vorbesc Gina Pistol…

- Gina Pistol și Smiley ai devenit parinți pentru prima oara in urma cu șase luni. De atunci, viața lor a capatat alt sens, iar toate deciziile se invart in jurul micuței lor. Vedeta marturisea recent ca se descurca de minune cu creșterea fetiței, iar Smiley ii este mereu de ajutor. Acum, Josephine urmeaza…

- Gina Pistol a nascut o fetița perfect sanatoasa pe 9 martie. Josephine are aproximativ șase luni, crește pe zi ce trece dupa cum se poate vedea chiar in imaginile pe care parinții ei le posteaza in mediul online. Acum, intr-un clip postat pe Internet, prezentatoarea de la Antena 1 le-a povestit urmaritoarelor…

- Gina Pistol și Smiley au plecat in prima vacanța in formula completa. Este prima oara cand pleaca in concediu din noua postura de parinți. Josephine, prima vacanța din viața ei. Unde au dus-o Smiley și Gina Pistol, Cele doua vedete, alaturi de Josephine, micuța lor, au plecat intr-o vacanța binemeritata.…

- Smiley și Gina Pistol sunt mai fericiți ca niciodata și asta se vede prin fotografiile pe care le posteaza constant. Cei doi se bucura de fetița lor Josephine, pe care au ales sa nu o posteze pe internet. Smiley si-a schimbat, in sfarsit, freza Recent, Smiley și-a lasat parul sa creasca, asta dupa ce…

- Gina Pistol și Smiley sunt unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul romanesc. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, care a fost intregita de Josephine, fetița lor. Smiley și Gina Pistol, o poveste de dragoste ca in filme Weekendul trecut, Gina și Smiley au sarbatorit creștinarea fetiței…

- In weekendul ce s-a incheiat, Gina Pistol și Smiley și-au creștinat fiica, pe micuța Josephine. Proaspeții parinți i-au avut alaturi pe ce mai importanți oameni din viața lor, iar cei doi au impartașit și fotografii de la marele eveniment. Al doilea barbat din viața Ginei Pistol Astfel, Gina Pistol…

- Smiley și Gina Pistol și-au botezat fetița in mare secret, insa chiar a doua zi de la eveniment, prietenii acestora i-au dat de gol, publicand imagini de la petrecere. Dupa ce prezentatoarea de la Antena 1 a facut primele declarații, artistul a revenit cu noi imagini in care apare alaturi de iubita…