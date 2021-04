Gina Pistol și Smiley au devenit proaspat parinți in luna martie a acestui an. Dupa nașterea fetiței lor Josephine Ana, cuplul s-a confruntat și cu partea nevazuta și fireasca a meseriei de parinte: nopți nedormite și telefoane date medicului in miez de noapte. Vedeta tv spune ca se simte norocoasa pentru ca Smiley ii ofera tot ajutorul de care are nevoie. Dupa multe zile de absenta din Social Media, Gina si-a facut aparitia si a povestit intr-un scurt video despre trairile ei ca mama, scrie Click! . „Fata mea dupa ce am dormit cinci ore. Cinci ore legate, nenica. Am si parul spalat, ce sa mai…