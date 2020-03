Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul USR - PLUS pe tema candidaturii lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei continua. Nicusor Dan afirma, dupa ce PLUS a criticat modul in care a obtinut sustinerea PNL, ca si-a anuntat candidatura independenta la Primaria Capitalei cu aproape un an in urma si a spus de atunci ”public si in mod…

- Marea Britanie nu va accepta conditiile similare in materie de reglementare stabilite de Uniunea Europeana, a declarat luni seara David Frost, negociatorul britanic pe tema Brexit, subliniind ca tara sa este "independenta", desi UE a avertizat ca nu va oferi concesii Londrei in relatiile bilaterale,…

- Scandalul din Ditrau, unde sute de oameni cer alungarea a doi muncitori din Sri Lanka, ia amploare. In fata valului urias de ura, autoritatile iau in calcul repatrierea lor, desi cei doi muncesc legal aici si mai mult decat atat sunt chiar indragostiti de Romania. Revoltat de reactia localnicilor din…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal si gimnasta americana Simone Biles sunt Campionii Campionilor pe 2019, trofeu prin care cotidianul francez ''L'Equipe'' ii recompenseaza pe sportivii care au marcat anul international, potrivit Agerpres Nadal, care primeste la 33 de ani acest trofeu pentru a patra…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal si gimnasta americana Simone Biles sunt Campionii Campionilor pe 2019, trofeu prin care cotidianul francez ''L'Equipe'' ii recompenseaza pe sportivii care au marcat anul...