- Astazi, Naționala Under 21 va intalni Danemarca, la Ploiești, pe stadionul “Ilie Oana”. Partida decisiva pentru calificarea la EURO 2021 este programata la ora 20:30 și va fi arbitrata de ”centralul” Georgi Vadachkoria, din Georgia. O victorie cu Danemarca asigura calificarea, dar jocul rezultatelor…

- Marian Dragulescu, 40 de ani, are doi copii din casatoria cu Larisa, un baiat și o fata. Fiul are 14 ani și ii calca pe urme celebrului sau tata, cel mai medaliat gimnast roman din toate timpurile la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Europene.Richard practica gimnastica de la 4 ani și este…

- Andrei Groza, campionul absolut al Romaniei, si Robert Pasca au dominat finalele pe parate de sambata, din cadrul Campionatul National Individual masculin de gimnastica artistica, gazduit de Sala Olimpia din Ploiesti. Groza a obtinut o medalie de aur (inele) si trei de argint (cal cu manere, paralele…

- Andrei Groza (CS Dinamo Bucuresti) a castigat, vineri, titlul de campion national absolut al Romaniei la gimnastica artistica, in urma intrecerilor masculine desfasurate in Sala Olimpia din Ploiesti. Groza a ocupat primul loc in clasamentul la individual compus, cu 78,55 puncte, potrivit…

- La 24 de ani, gimnasta Larisa Iordache, medaliata olimpica, mondiala si multipla campioana europeana, va reveni în luna noiembrie în competitii, dupa o pauza de trei ani si dupa trei operatii la tendonul ahilian, informeaza COSR.Ea va participa la Campionatele Nationale de la Ploiesti…

- In sezonul 2010 2011, Ianis Zicu a iesit golgeterul Ligii 1, cu 18 reusite pe cand juca la Poli Timisoara .Astazi, este ziua de nastere a antrenorului principal al FC Farul Constanta, Ianis Zicu, acesta implinind 37 de ani.Ianis este constantean si a inceput fotbalul la Farul, cu antrenorul Iosif Bukkosi,…

- Update: Nicusor Dan - 47,2%Gabriela Firea - 39%Traian Basescu - 8,6% Votul pentru Primaria Sectorului 1: Clotilde Armand (USR) - 47%Dan Tudorache (PSD) - 37,7%Ioana Constantin (PMP) - 7,5% Votul pentru Primaria Sectorului 2: Radu Mihaiu (USR)…