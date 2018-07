Producatorul italian de cauciucuri Pirelli a anuntat componenta si conceptul din spatele calendarului sau din 2019, fotografiat de aceasta data de britanicul Albert Watson, informeaza BBC.



Gigi Hadid, Misty Copeland, Laetitia Casta si Julia Garner se numara printre vedetele care vor poza pentru Watson - un obisnuit al Vogue, pentru prima data in spatele fotografiilor din celebrul calendar Pirelli - in postura unor "femei care joaca rolul unor personaje de film".



Watson, nascut in Scotia in 1942, este cunoscut pentru fotografiile sale emblematice si in special pentru portretele…