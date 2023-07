Stiri pe aceeasi tema

- Modelul american Gigi Hadid a fost arestata și amendata in Insulele Cayman pentru posesie de canabis, potrivit BBC. Tanara de 28 de ani și prietena ei au fost reținute dupa ce le-au fost percheziționate bagajele, in timp ce soseau cu un avion privat pentru o vacanța. Acestea au pledat vinovați in instanța…

- PRINȘI… Doi vasluieni au ajuns pe mainile procurorilor DIICOT dupa ce au fost prinși in flagrant, in zona Penny, a municipiului Vaslui, cu droguri de risc și mare risc asupra lor, dar și cu o importanta suma de bani. Mai exact, cei doi traficanți au fost prinși cu 16.000 de lei asupra lor și 50 […]…

- CERERE RESPINSA… Trimiși in spatele gratiilor, in arest preventiv, barladenii acuzați de trafic de droguri și constituirea unui grup infracțional organizat vor mai sta, o perioada, dupa gratii. Și asta dupa ce magistrații au decis prelungirea mandatului de arestare cu inca 30 de zile, chiar daca inculpații…

- Influencerita Ana Morodan, cu peste 470.000 de fani pe Instagram, revine in atentia publicului. Aceasta urmeaza sa isi reia emisiunea de pe TV, REAla by Ana Morodan, difuzata de Antena Stars. Ana Morodan revine la TV Ana Morodan a anuntat, printr-un mesaj in limba engleza, chiar pe Instagram ca noile…

- ACTUALIZARE Deținutul care a evadat astazi din Penitenciarul Rahova a fost prins chiar in timp ce incerca sa cumpere droguri, spun surse Digi24. Barbatul a fost condamnat la 1 an și 3 luni de inchisoare pentru trafic de droguri. Știrea inițiala E alerta in București, dupa ce un deținut condamnat la…

- DECIZIE… Tribunalul Vaslui a dispus prelungirea mandatelor de arestare ale vasluienilor arestați, pe 13 aprilie, dupa ce au fost acuzați de trafic de droguri de risc și mare risc. Decizia judecatorilor nu este definitiva. In cazul acesdta, perchezițiile au avut loc pe 13 aprilie, zi cu ghinion pentru…

- DE NECREZUT… Bogdan B.F., de 32 de ani, un cunoscut consumator de droguri din Barlad, a facut pe 29 aprilie a.c. un circ de toata frumusețea, specific drogaților care-și pierd mințile cand consuma prafuri! Acesta a urmarit o mașina din Barlad, in care erau doi tineri, unul fiind fiul unui patron respectabil…